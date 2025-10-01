Clariのソフトウェアエンジニア報酬 in San Francisco Bay AreaはL1のyearあたり$135KからL5のyearあたり$364Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in San Francisco Bay Areaパッケージ総額は$190Kです。 Clariの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
$224K
$211K
$12.6K
$0
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Clariでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
