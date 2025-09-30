企業一覧
Clariのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater BengaluruはL1のyearあたり₹2.31MからL4のyearあたり₹7.55Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Bengaluruパッケージ総額は₹4.38Mです。 Clariの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
Software Engineer 1(エントリーレベル)
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
Software Engineer 2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
Senior Software Engineer
₹4.66M
₹4.37M
₹228K
₹57.1K
L4
Staff Software Engineer
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
報酬追加レベル比較

インターンシップ給与

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
Options

Clariでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
Options

Clariでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



よくある質問

Clari in Greater Bengaluruのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₹7,554,055です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Clariのソフトウェアエンジニア職種 in Greater Bengaluruで報告されている年間総報酬の中央値は₹4,211,581です。

