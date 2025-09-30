Citadelのソフトウェアエンジニア報酬 in United KingdomはL1のyearあたり£197KからL5のyearあたり£300Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Kingdomパッケージ総額は£286Kです。 Citadelの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
