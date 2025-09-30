Citadelのソフトウェアエンジニア報酬 in SingaporeはL2でyearあたりSGD 238Kです。 yearの中央値報酬 in Singaporeパッケージ総額はSGD 224Kです。 Citadelの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L2
SGD 238K
SGD 169K
SGD 0
SGD 69.3K
L3
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
L4
SGD --
SGD --
SGD --
SGD --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
