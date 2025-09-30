Citadelのソフトウェアエンジニア報酬 in New York City AreaはL1のyearあたり$408KからL5のyearあたり$643Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in New York City Areaパッケージ総額は$570Kです。 Citadelの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
