Citadelのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Chicago AreaはL1のyearあたり$290KからL5のyearあたり$553Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Chicago Areaパッケージ総額は$400Kです。 Citadelの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額


