Citadelのデータサイエンティスト報酬 in New York City AreaはL1のyearあたり$301KからL3のyearあたり$625Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in New York City Areaパッケージ総額は$291Kです。 Citadelの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
$301K
$219K
$2.5K
$79.6K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$625K
$250K
$0
$375K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
含まれる職種新しい職種を投稿