企業一覧
Citadel
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • データアナリスト

  • 全データアナリスト給与

Citadel データアナリスト 給与

Citadelのデータアナリスト報酬 in United Statesパッケージの中央値はyearあたり$370Kです。 Citadelの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/23/2025

年収中央値
company icon
Citadel
Business Intelligence Analyst
New York, NY
年収総額
$370K
レベル
Analyst
基本給
$240K
Stock (/yr)
$0
ボーナス
$130K
在籍年数
2 年
経験年数
10 年
キャリアレベルとは Citadel?

$160K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

投稿する

認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの データアナリスト オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Citadel in United States میں データアナリスト کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $515,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Citadel میں データアナリスト کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $305,000 ہے۔

注目の求人

    Citadelの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Chime
  • Two Sigma
  • Jane Street
  • TPG
  • Ramp
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース