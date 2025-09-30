Care este cel mai mare salariu pentru ビジネスオペレーション la Citadel in New York City Area?
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un ビジネスオペレーション la Citadel in New York City Area ajunge la o compensație totală anuală de $684,250. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Cât sunt plătiți angajații Citadel din ビジネスオペレーション in New York City Area?
Compensația totală anuală mediană raportată la Citadel pentru rolul de ビジネスオペレーション in New York City Area este $471,500.