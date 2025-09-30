企業一覧
Citadel ビジネスオペレーション 給与 （New York City Area）

Citadelのビジネスオペレーション報酬 in New York City AreaはL3でyearあたり$513Kです。 Citadelの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025

平均総報酬

$535K - $621K
United States
一般的な範囲
想定される範囲
$472K$535K$621K$684K
一般的な範囲
想定される範囲
平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$513K
$225K
$0
$288K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
表示 1 その他のレベル
報酬追加レベル比較

$160K

キャリアレベルとは Citadel?

よくある質問

