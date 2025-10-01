企業一覧
Cisco
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • カスタマーサクセス

  • 全カスタマーサクセス給与

  • Raleigh-Durham Area

Cisco カスタマーサクセス 給与 （Raleigh-Durham Area）

Ciscoのカスタマーサクセス報酬 in Raleigh-Durham Areaパッケージの中央値はyearあたり$131Kです。 Ciscoの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025

年収中央値
company icon
Cisco
Customer Success
Raleigh-Durham
年収総額
$131K
レベル
G10
基本給
$119K
Stock (/yr)
$0
ボーナス
$12K
在籍年数
5-10 年
経験年数
5-10 年
キャリアレベルとは Cisco?

$160K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Ciscoでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (6.25% 四半期)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (6.25% 四半期)



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの カスタマーサクセス オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

The highest paying salary package reported for a カスタマーサクセス at Cisco in Raleigh-Durham Area sits at a yearly total compensation of $191,160. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the カスタマーサクセス role in Raleigh-Durham Area is $132,000.

注目の求人

    Ciscoの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース