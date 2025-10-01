Ciscoのビジネスアナリスト報酬 in Raleigh-Durham AreaはGrade 4のyearあたり$77KからGrade 10のyearあたり$140Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Raleigh-Durham Areaパッケージ総額は$88.2Kです。 Ciscoの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/1/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Grade 4
$77K
$74.2K
$0
$2.9K
Grade 6
$87K
$83.5K
$0
$3.5K
Grade 8
$114K
$101K
$8.3K
$4.7K
Grade 10
$140K
$131K
$0
$8.8K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Ciscoでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (6.25% 四半期)
25% 権利確定時期： 4th-年 (6.25% 四半期)