Cienaのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater Ottawa AreaはP1のyearあたりCA$98.4KからP4のyearあたりCA$148Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Ottawa Areaパッケージ総額はCA$125Kです。 Cienaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
CA$98.4K
CA$92.3K
CA$2.8K
CA$3.3K
P2
CA$120K
CA$110K
CA$5.8K
CA$4.7K
P3
CA$158K
CA$140K
CA$6.8K
CA$10.4K
P4
CA$148K
CA$141K
CA$6.7K
CA$0
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Cienaでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)
