Chubbのアクチュアリー報酬 in New York City AreaはSenior Actuarial Analystのyearあたり$141KからVPのyearあたり$319Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in New York City Areaパッケージ総額は$155Kです。 Chubbの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/30/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***