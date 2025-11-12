Charles Schwab 品質保証（QA）ソフトウェアエンジニア 給与

Charles Schwabの品質保証（QA）ソフトウェアエンジニア報酬 in United Statesは54のyearあたり$94.5Kから58のyearあたり$140Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$132Kです。 Charles Schwabの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
54
$94.5K
$91K
$0
$3.5K
55
$105K
$100K
$100
$4.6K
56
$136K
$130K
$1.9K
$5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Charles Schwabでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)