Charles Schwab フルスタックソフトウェアエンジニア 給与

Charles Schwabのフルスタックソフトウェアエンジニア報酬 in United Statesは54のyearあたり$91.1Kから58のyearあたり$163Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$120Kです。 Charles Schwabの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/12/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
54
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
$161K
$143K
$0
$17.1K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Charles Schwabでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)