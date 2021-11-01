企業ディレクトリ
Chainalysis
Chainalysis 給与

Chainalysisの給与範囲は、低い方の端でプロダクトデザイナーのの年間総報酬で$143,068から、高い方の端で営業ので$310,896までです。 Levels.fyiは、{{company}}の現職および元従業員から匿名で検証済みの給与を収集しています。 Chainalysis. 最終更新日： 8/17/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
Median $160K
プロダクトマネージャー
Median $211K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Median $290K

事務アシスタント
$286K
データサイエンティスト
$162K
人事
$279K
マーケティング
$178K
プロダクトデザイナー
$143K
採用担当者
$162K
営業
$311K
ソリューションアーキテクト
$199K

データアーキテクト

あなたの職種が見つかりませんか？

すべての給与を検索するには、当社の 報酬ページ または 給与を追加 ページを解除するために。


ベスティングスケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Chainalysisでは、株式/エクイティ付与は4年間のベスティングスケジュールに従います：

  • 25% の付与期間 1st- (25.00% 毎年)

  • 25% の付与期間 2nd- (2.08% 毎月)

  • 25% の付与期間 3rd- (2.08% 毎月)

  • 25% の付与期間 4th- (2.08% 毎月)

よくある質問

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Chainalysis je 営業 at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $310,896. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Chainalysis je $199,000.

