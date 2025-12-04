CERN アドミニストレーティブアシスタント 給与

企業一覧
CERN
CERNのアドミニストレーティブアシスタント総報酬 in Switzerlandの平均はyearあたりCHF 33.2KからCHF 46.2Kの範囲です。 CERNの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/4/2025

平均総報酬

$43.9K - $51.7K
Switzerland
一般的な範囲
想定される範囲
$41K$43.9K$51.7K$57.1K
一般的な範囲
想定される範囲

キャリアレベルとは CERN?

よくある質問

CERN in Switzerlandのアドミニストレーティブアシスタントで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CHF 46,188です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
CERNのアドミニストレーティブアシスタント職種 in Switzerlandで報告されている年間総報酬の中央値はCHF 33,161です。

その他のリソース

