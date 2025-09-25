CareJourney ソフトウェアエンジニア 給与

個別データポイントを表示
全ソフトウェアエンジニア給与
CareJourneyのソフトウェアエンジニア総報酬 in United Statesの平均はyearあたり$128Kから$178Kの範囲です。 CareJourneyの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/25/2025
平均総報酬
