Capital One ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与

Capital Oneのソフトウェアエンジニアリングマネージャー報酬 in United StatesはManagerのyearあたり$221KからVPのyearあたり$628Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$325Kです。 Capital Oneの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/31/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Manager
$221K
$203K
$2.7K
$15.3K
Senior Manager
$320K
$261K
$33.5K
$26.2K
Director
$350K
$271K
$46K
$32.9K
Senior Director
$470K
$322K
$88.3K
$60.2K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
給与情報が見つかりません
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
Capital Oneでは、Optionsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33.3% 権利確定時期： 1st-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 2nd-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 3rd-年 (33.30% 年次)