企業一覧
Capital One
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • Senior Data Engineer

  • 全Senior Data Engineer給与

Capital One Senior Data Engineer 給与

Capital OneのSenior Data Engineer報酬 in United Statesパッケージの中央値はyearあたり$136Kです。 Capital Oneの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/31/2025

年収中央値
company icon
Capital One
Senior Data Engineer
Plano, TX
年収総額
$136K
レベル
Senior Data Engineer
基本給
$126K
Stock (/yr)
$0
ボーナス
$10K
在籍年数
7 年
経験年数
7 年
キャリアレベルとは Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
給与情報が見つかりません
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
データエクスポート求人を見る

権利確定スケジュール

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
Options

Capital Oneでは、Optionsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (33.30% 年次)



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの Senior Data Engineer オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Capital One in United StatesのSenior Data Engineerで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$155,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Capital OneのSenior Data Engineer職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$136,000です。

注目の求人

    Capital Oneの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース