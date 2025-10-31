Capita ソリューションアーキテクト 給与

企業一覧
Capita
Capitaのソリューションアーキテクト報酬 in United Kingdomパッケージの中央値はyearあたり£92.8Kです。 Capitaの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/31/2025

年収中央値
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
年収総額
£92.8K
レベル
-
基本給
£84.4K
Stock (/yr)
£0
ボーナス
£8.4K
在籍年数
7 年
経験年数
10 年
キャリアレベルとは Capita?
最新の給与投稿
よくある質問

Capita in United Kingdomのソリューションアーキテクトで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬£101,949です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Capitaのソリューションアーキテクト職種 in United Kingdomで報告されている年間総報酬の中央値は£92,846です。

