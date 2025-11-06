企業一覧
Bucketplace
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • Seoul Capital Area

Bucketplace ソフトウェアエンジニア 給与 （Seoul Capital Area）

Bucketplaceのソフトウェアエンジニア報酬 in Seoul Capital Areaパッケージの中央値はyearあたり₩97.73Mです。 Bucketplaceの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/6/2025

年収中央値
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
年収総額
₩97.73M
レベル
L4
基本給
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
ボーナス
₩4.65M
在籍年数
1 年
経験年数
4 年
キャリアレベルとは Bucketplace?
最新の給与投稿
会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

含まれる職種

バックエンドソフトウェアエンジニア

よくある質問

Bucketplace in Seoul Capital Areaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬₩144,712,453です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Bucketplaceのソフトウェアエンジニア職種 in Seoul Capital Areaで報告されている年間総報酬の中央値は₩101,193,920です。

