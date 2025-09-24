Bosch Global ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与

Bosch Globalのソフトウェアエンジニアリングマネージャー報酬 in United StatesはSL1でyearあたり$192Kです。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$192Kです。 Bosch Globalの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/24/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
