Bloomreach ソフトウェアエンジニア 給与

Bloomreachのソフトウェアエンジニア報酬 in IndiaはSoftware Engineerのyearあたり₹4.68MからSenior Software Engineerのyearあたり₹6.13Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹5.18Mです。 Bloomreachの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/29/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
給与情報が見つかりません
