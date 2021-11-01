企業一覧
Blockchain.com
Blockchain.com 給与

Blockchain.comの給与は下位のソフトウェアエンジニアの年間総報酬$107,529から上位のテクニカルプログラムマネージャーの$231,985の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています Blockchain.com. 最終更新日： 9/12/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
Median $108K

データエンジニア

ビジネスデベロップメント
$149K
データサイエンティスト
$201K

マーケティング
$142K
プロダクトデザイナー
$177K
プロダクトデザインマネージャー
$180K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
$179K
テクニカルプログラムマネージャー
$232K
権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

Blockchain.comでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)

よくある質問

Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Blockchain.com er $178,055.

