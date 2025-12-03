企業一覧
Belvedere Trading
Belvedere Trading インフォメーションテクノロジスト（IT） 給与

Belvedere Tradingのインフォメーションテクノロジスト（IT）総報酬の平均はyearあたり$99.1Kから$136Kの範囲です。 Belvedere Tradingの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 12/3/2025

平均総報酬

$107K - $127K
United States
一般的な範囲
想定される範囲
$99.1K$107K$127K$136K
一般的な範囲
想定される範囲

キャリアレベルとは Belvedere Trading?

よくある質問

Belvedere Tradingのインフォメーションテクノロジスト（IT）で報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$135,700です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Belvedere Tradingのインフォメーションテクノロジスト（IT）職種で報告されている年間総報酬の中央値は$99,120です。

その他のリソース

