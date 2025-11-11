企業一覧
Bell Integrator
  給与
  ソフトウェアエンジニア

  品質保証（QA）ソフトウェアエンジニア

Bell Integrator 品質保証（QA）ソフトウェアエンジニア 給与

Bell Integratorの品質保証（QA）ソフトウェアエンジニア報酬 in Russiaパッケージの中央値はyearあたりRUB 1.31Mです。 Bell Integratorの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/11/2025

年収中央値
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
年収総額
RUB 1.31M
レベル
Middle
基本給
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
ボーナス
RUB 0
在籍年数
1 年
経験年数
1 年
キャリアレベルとは Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.33M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.88M
Verily logo
+RUB 1.81M
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
投稿する

よくある質問

Bell Integrator in Russiaの品質保証（QA）ソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬RUB 3,201,366です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Bell Integratorの品質保証（QA）ソフトウェアエンジニア職種 in Russiaで報告されている年間総報酬の中央値はRUB 1,306,219です。

