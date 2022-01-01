企業一覧
BBC
BBC 福利厚生

  • PTO (Vacation / Personal Days)

    25 days

  • Life Insurance

    2x base salary

  • Employee Assistance Program

  • Health Insurance

  • Disability Insurance

  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Gym Discount

  • Business Travel Insurance

