BAE Systems 給与

BAE Systemsの給与は下位のメカニカルエンジニアの年間総報酬$30,382から上位のビジネスオペレーションマネージャーの$311,550の範囲です。 Levels.fyiは匿名で検証された給与データを収集しています BAE Systems. 最終更新日： 8/29/2025

$160K

ソフトウェアエンジニア
L1 $92.4K
L2 $103K
L3 $124K
L4 $143K
L5 $156K
L6 $175K

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

クオリティアシュアランス（QA）ソフトウェアエンジニア

プロダクションソフトウェアエンジニア

システムズエンジニア

ハードウェアエンジニア
L1 $86.8K
L2 $101K
L3 $130K
L4 $128K

レイディオフリークエンシーエンジニア

エレクトリカルエンジニア
Median $134K

メカニカルエンジニア
Median $30.4K
テクニカルプログラムマネージャー
Median $183K
プロダクトデザイナー
Median $148K
ソリューションアーキテクト
Median $131K

Cloud Security Architect

データサイエンティスト
Median $35.6K
インフォメーションテクノロジスト（IT）
Median $140K
プログラムマネージャー
Median $144K
ビジネスデベロップメント
Median $109K
ファイナンシャルアナリスト
Median $109K
プロダクトマネージャー
Median $130K
エアロスペースエンジニア
$58.2K
ビジネスオペレーションマネージャー
$312K
ビジネスアナリスト
$49.8K
ケミカルエンジニア
$213K
コントロールエンジニア
$67.4K
マネジメントコンサルタント
$135K
オプティカルエンジニア
$187K
プロジェクトマネージャー
$99K
リクルーター
$107K
セールス
$207K
サイバーセキュリティアナリスト
$176K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Median $132K
テクニカルライター
$109K
よくある質問

BAE Systemsで報告されている最高給与の職種はビジネスオペレーションマネージャー at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$311,550です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
BAE Systemsで報告されている年間総報酬の中央値は$129,859です。

