Autodesk ソフトウェアエンジニアリングマネージャー 給与

Autodeskのソフトウェアエンジニアリングマネージャー報酬 in United StatesはM1のyearあたり$188KからM5のyearあたり$406Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$300Kです。 Autodeskの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/23/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
Autodeskでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33.3% 権利確定時期： 1st-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 2nd-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 3rd-年 (33.30% 年次)
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
