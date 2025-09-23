Autodesk プログラムマネージャー 給与

企業一覧
Autodeskのプログラムマネージャー総報酬 in Singaporeの平均はyearあたりSGD 210KからSGD 299Kの範囲です。 Autodeskの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/23/2025

平均総報酬

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
一般的な範囲
想定される範囲
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
一般的な範囲
想定される範囲

SGD 209K

権利確定スケジュール

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU

Autodeskでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (33.30% 年次)

よくある質問

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای プログラムマネージャー در Autodesk in Singapore برابر کل دستمزد سالانه SGD 298,946 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Autodesk برای نقش プログラムマネージャー in Singapore برابر SGD 210,276 است.

