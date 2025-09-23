企業一覧
Autodesk
Autodesk プロダクトマネージャー 給与

Autodeskのプロダクトマネージャー報酬 in United StatesはP1のyearあたり$142KからP6のyearあたり$426Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$246Kです。 Autodeskの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/23/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
$142K
$132K
$6.7K
$3.7K
P2
$143K
$120K
$14K
$9K
P3
$167K
$142K
$18.3K
$6.3K
P4
$238K
$176K
$42.7K
$19.6K
表示 2 その他のレベル
報酬追加レベル比較

$160K

最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU

Autodeskでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (33.30% 年次)

33.3%

1

33.3%

2

33.3%

3

株式種別
RSU

Autodeskでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33.3% 権利確定時期： 1st- (33.30% 年次)

  • 33.3% 権利確定時期： 2nd- (8.32% 四半期)

  • 33.3% 権利確定時期： 3rd- (8.32% 四半期)



よくある質問

Autodesk in United Statesのプロダクトマネージャーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$425,500です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Autodeskのプロダクトマネージャー職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$222,500です。

