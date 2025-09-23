Autodesk カスタマーサービス 給与

Autodeskのカスタマーサービス総報酬 in United Statesの平均はyearあたり$46.3Kから$64.7Kの範囲です。 Autodeskの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/23/2025
平均総報酬
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
Autodeskでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33.3% 権利確定時期： 1st-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 2nd-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 3rd-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 1st-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 2nd-年 (8.32% 四半期)
33.3% 権利確定時期： 3rd-年 (8.32% 四半期)