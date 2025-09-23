Autodesk ビジネスアナリスト 給与

Autodeskのビジネスアナリスト報酬 in United StatesはP2のyearあたり$92.4KからP4のyearあたり$210Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Statesパッケージ総額は$90Kです。 Autodeskの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/23/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
Autodeskでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33.3% 権利確定時期： 1st-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 2nd-年 (33.30% 年次)
33.3% 権利確定時期： 3rd-年 (33.30% 年次)
