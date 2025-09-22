Aurora プロダクトデザイナー 給与

Auroraのプロダクトデザイナー報酬 in United StatesはP6でyearあたり$170Kです。 Auroraの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025
平均総報酬
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Auroraでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (25.00% 年次)
Auroraでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)