企業一覧
Aurora
この会社で働いていますか？ 企業ページを申請
    Levels FYI Logo
  • 給与
  • プロダクトデザイナー

  • 全プロダクトデザイナー給与

Aurora プロダクトデザイナー 給与

Auroraのプロダクトデザイナー報酬 in United StatesはP6でyearあたり$170Kです。 Auroraの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025

平均総報酬

$150K - $178K
United States
一般的な範囲
想定される範囲
$139K$150K$178K$190K
一般的な範囲
想定される範囲
平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
表示 3 その他のレベル
報酬追加レベル比較

$160K

正当な報酬を、騙されるな

私たちは数千件の内定条件交渉を行い、定期的に30,000ドル以上（時には300,000ドル以上）の年収アップを実現しています。年収交渉サービスを利用する または 履歴書添削サービス を本物の専門家 - 日々採用業務を行う現役リクルーターにお任せください。


権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
Options

Auroraでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (25.00% 年次)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
Options

Auroraでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの プロダクトデザイナー オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

Aurora in United Statesのプロダクトデザイナーで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$189,750です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Auroraのプロダクトデザイナー職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$138,600です。

注目の求人

    Auroraの注目求人が見つかりませんでした

関連企業

  • Broadcom
  • DoorDash
  • Snowflake
  • Interactive Brokers
  • Confluent
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース