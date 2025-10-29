企業一覧
Aurizn
  • 給与
  • データサイエンティスト

  • 全データサイエンティスト給与

Aurizn データサイエンティスト 給与

Auriznのデータサイエンティスト報酬 in Australiaパッケージの中央値はyearあたりA$80.3Kです。 Auriznの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/29/2025

年収中央値
company icon
Aurizn
Data Scientist
Adelaide, SA, Australia
年収総額
A$80.3K
レベル
-
基本給
A$80.3K
Stock (/yr)
A$0
ボーナス
A$0
在籍年数
2 年
経験年数
2 年
キャリアレベルとは Aurizn?
最新の給与投稿
よくある質問

Aurizn in Australiaのデータサイエンティストで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬A$95,443です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Auriznのデータサイエンティスト職種 in Australiaで報告されている年間総報酬の中央値はA$80,279です。

