企業ディレクトリ
AuditBoard
ここで働いていますか？ あなたの会社を請求

AuditBoard 給与

AuditBoardの給与範囲は、低い方の端でプロジェクトマネージャーのの年間総報酬で$52,735から、高い方の端でプロダクトマネージャーので$238,000までです。 Levels.fyiは、{{company}}の現職および元従業員から匿名で検証済みの給与を収集しています。 AuditBoard. 最終更新日： 8/22/2025

$160K

騙されずに支払われる

私たちは何千ものオファーを交渉し、定期的に$30K以上（時には$300K以上）の増加を達成しています。給与交渉を依頼 またはあなたの 履歴書レビュー 実際の専門家である、毎日それをしているリクルーターによるものです。

ソフトウェアエンジニア
Median $195K

フルスタックソフトウェアエンジニア

プロダクトマネージャー
Median $238K
営業
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
人事
$175K
プログラムマネージャー
$100K
プロジェクトマネージャー
$52.7K
採用担当者
$80.4K
セールスエンジニア
$194K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
$213K
あなたの職種が見つかりませんか？

すべての給与を検索するには、当社の 報酬ページ または 給与を追加 ページを解除するために。


ベスティングスケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

AuditBoardでは、株式/エクイティ付与は4年間のベスティングスケジュールに従います：

  • 25% の付与期間 1st- (25.00% 毎年)

  • 25% の付与期間 2nd- (2.08% 毎月)

  • 25% の付与期間 3rd- (2.08% 毎月)

  • 25% の付与期間 4th- (2.08% 毎月)

質問がありますか？コミュニティに聞いてください。

Levels.fyiコミュニティを訪問して、さまざまな企業の従業員と交流し、キャリアのヒントを取得し、さらに多くのことを学びましょう。

今すぐ訪問！

よくある質問

The highest paying role reported at AuditBoard is プロダクトマネージャー with a yearly total compensation of $238,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AuditBoard is $190,000.

注目求人

    AuditBoardの注目求人は見つかりませんでした

関連企業

  • Bloomberg
  • BCG
  • Glassdoor
  • McKinsey
  • Mozilla
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース