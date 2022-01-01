企業ディレクトリ
Audible
ここで働いていますか？ あなたの会社を請求

Audible 給与

Audibleの給与範囲は、低い方の端でビジネスオペレーションのの年間総報酬で$53,890から、高い方の端で情報技術者（IT）ので$525,300までです。 Levels.fyiは、{{company}}の現職および元従業員から匿名で検証済みの給与を収集しています。 Audible. 最終更新日： 8/22/2025

$160K

騙されずに支払われる

私たちは何千ものオファーを交渉し、定期的に$30K以上（時には$300K以上）の増加を達成しています。給与交渉を依頼 またはあなたの 履歴書レビュー 実際の専門家である、毎日それをしているリクルーターによるものです。

ソフトウェアエンジニア
SDE I $178K
SDE II $301K

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

ビジネスインテリジェンスエンジニア

データサイエンティスト
Median $225K
ソフトウェアエンジニアリングマネージャー
Median $360K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
プロダクトマネージャー
Median $220K
プログラムマネージャー
Median $137K
採用担当者
Median $150K
テクニカルプログラムマネージャー
Median $192K
ビジネスオペレーション
$53.9K
ビジネスアナリスト
$112K
ファイナンシャルアナリスト
$161K
人事
$169K
情報技術者（IT）
$525K
法務
$393K
マネジメントコンサルタント
$101K
マーケティングオペレーション
$189K
UXリサーチャー
$168K
あなたの職種が見つかりませんか？

すべての給与を検索するには、当社の 報酬ページ または 給与を追加 ページを解除するために。


ベスティングスケジュール

5%

1

15%

2

40%

3

40%

4

株式の種類
RSU

Audibleでは、RSUsは4年間のベスティングスケジュールに従います：

  • 5% の付与期間 1st- (5.00% 毎年)

  • 15% の付与期間 2nd- (15.00% 毎年)

  • 40% の付与期間 3rd- (20.00% 半年ごと)

  • 40% の付与期間 4th- (20.00% 半年ごと)

25%

1

35%

2

40%

3

株式の種類
RSU

Audibleでは、RSUsは3年間のベスティングスケジュールに従います：

  • 25% の付与期間 1st- (25.00% 毎年)

  • 35% の付与期間 2nd- (35.00% 毎年)

  • 40% の付与期間 3rd- (40.00% 毎年)

質問がありますか？コミュニティに聞いてください。

Levels.fyiコミュニティを訪問して、さまざまな企業の従業員と交流し、キャリアのヒントを取得し、さらに多くのことを学びましょう。

今すぐ訪問！

よくある質問

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Audible je 情報技術者（IT） at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $525,300. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Audible je $178,375.

注目求人

    Audibleの注目求人は見つかりませんでした

関連企業

  • Alto
  • Vimeo
  • SeatGeek
  • Glossier
  • Papa
  • すべての企業を見る ➜

その他のリソース