Arm ASIC Engineer 給与

ArmのASIC Engineer報酬 in United KingdomはGraduate Hardware Engineerのyearあたり£35.4KからPrincipal Hardware Engineerのyearあたり£187Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in United Kingdomパッケージ総額は£109Kです。 Armの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/7/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式 ()
ボーナス
Graduate Hardware Engineer
£35.4K
£32.5K
£2.9K
£0
Hardware Engineer
£71.1K
£50.2K
£15K
£6K
Senior Hardware Engineer
£97.6K
£68.7K
£27.4K
£1.4K
Staff Hardware Engineer
£147K
£92.1K
£50.8K
£3.6K
25%
年 1
25%
年 2
25%
年 3
25%
年 4
Armでは、株式・株式報酬付与は4年の権利確定スケジュールが適用されます：
25% 権利確定時期： 1st-年 (25.00% 年次)
25% 権利確定時期： 2nd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 3rd-年 (2.08% 月次)
25% 権利確定時期： 4th-年 (2.08% 月次)