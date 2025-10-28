Apple フィジシャン 給与

企業一覧
Appleのフィジシャン総報酬 in United Statesの平均はyearあたり$91.5Kから$130Kの範囲です。 Appleの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 10/28/2025

平均総報酬

$104K - $118K
United States
一般的な範囲
想定される範囲
$91.5K$104K$118K$130K
一般的な範囲
想定される範囲

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Appleでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (12.50% 半年)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (12.50% 半年)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (12.50% 半年)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (12.50% 半年)

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
RSU

Appleでは、RSUsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



よくある質問

Apple in United Statesのフィジシャンで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$130,036です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Appleのフィジシャン職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$91,466です。

その他のリソース