Appian
  • 給与
  • セールス

  • アカウントエグゼクティブ

Appian アカウントエグゼクティブ 給与

Appianのアカウントエグゼクティブ報酬 in United Statesパッケージの中央値はyearあたり$338Kです。 Appianの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/11/2025

年収中央値
company icon
Appian
Account Executive
Dallas, TX
年収総額
$150K
レベル
Account Executive
基本給
$150K
Stock (/yr)
$0
ボーナス
$0
在籍年数
1 年
経験年数
13 年
キャリアレベルとは Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
権利確定スケジュール

20%

1

20%

2

20%

3

20%

4

20%

5

株式種別
RSU

Appianでは、RSUsは5年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 20% 権利確定時期： 1st- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 2nd- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 3rd- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 4th- (20.00% 年次)

  • 20% 権利確定時期： 5th- (20.00% 年次)



よくある質問

Appian in United Statesのアカウントエグゼクティブで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$170,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Appianのアカウントエグゼクティブ職種 in United Statesで報告されている年間総報酬の中央値は$150,000です。

その他のリソース