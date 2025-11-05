企業一覧
AppDirect
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • Greater Montreal

AppDirect ソフトウェアエンジニア 給与 （Greater Montreal）

AppDirectのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater MontrealはP1のyearあたりCA$83KからP4のyearあたりCA$145Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Montrealパッケージ総額はCA$110Kです。 AppDirectの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
Associate Software Engineer(エントリーレベル)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$124K
CA$118K
CA$2.4K
CA$3.4K
P4
Staff Software Engineer
CA$145K
CA$136K
CA$465.5
CA$9.3K
最新の給与投稿
追加報酬追加報酬を追加

会社

勤務地 | 日付

レベル名

タグ

経験年数

合計 / 在籍期間

総報酬額

基本給 | ストック(年) | ボーナス
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

25%

1

25%

2

25%

3

25%

4

株式種別
Options

AppDirectでは、Optionsは4年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 25% 権利確定時期： 1st- (25.00% 年次)

  • 25% 権利確定時期： 2nd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 3rd- (2.08% 月次)

  • 25% 権利確定時期： 4th- (2.08% 月次)



認証済み給与情報をメールで受け取る

認証済みの ソフトウェアエンジニア オファー情報を購読.報酬詳細の内訳をメールでお送りいたします。 詳細を見る

このサイトはreCAPTCHAとグーグルの プライバシーポリシー および 利用規約 によって保護されています。

よくある質問

AppDirect in Greater Montrealのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$159,303です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
AppDirectのソフトウェアエンジニア職種 in Greater Montrealで報告されている年間総報酬の中央値はCA$112,281です。

その他のリソース