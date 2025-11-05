ANZのデータサイエンティスト報酬 in Greater Melbourne AreaはData ScientistのyearあたりA$126KからSenior Data ScientistのyearあたりA$171Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Melbourne Areaパッケージ総額はA$119Kです。 ANZの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
Junior Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Data Scientist
A$126K
A$121K
A$0
A$5K
Senior Data Scientist
A$171K
A$159K
A$0
A$11.6K
Lead Data Scientist
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
