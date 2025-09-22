Ant Group マーケティング 給与

企業一覧
Ant Group
Ant Groupのマーケティング総報酬 in Chinaの平均はyearあたりCN¥727KからCN¥1.02Mの範囲です。 Ant Groupの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 9/22/2025

平均総報酬

CN¥788K - CN¥954K
China
一般的な範囲
想定される範囲
CN¥727KCN¥788KCN¥954KCN¥1.02M
一般的な範囲
想定される範囲

CN¥1.15M

キャリアレベルとは Ant Group?

よくある質問

Ant Group in Chinaのマーケティングで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CN¥1,015,713です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Ant Groupのマーケティング職種 in Chinaで報告されている年間総報酬の中央値はCN¥726,760です。

