Ansysのソフトウェアエンジニア報酬 in San Francisco Bay AreaはP2のyearあたり$137KからP3のyearあたり$156Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in San Francisco Bay Areaパッケージ総額は$154Kです。 Ansysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$137K
$123K
$6.8K
$7.2K
P3
$156K
$138K
$7.3K
$11.5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
Ansysでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33% 権利確定時期： 1st-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 2nd-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 3rd-年 (33.00% 年次)