Ansysのソフトウェアエンジニア報酬 in Pune Metropolitan RegionはP1のyearあたり₹1.7MからP4のyearあたり₹3.18Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Pune Metropolitan Regionパッケージ総額は₹1.84Mです。 Ansysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
₹1.7M
₹1.66M
₹0
₹38.2K
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.18M
₹2.95M
₹0
₹226K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
|給与情報が見つかりません
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
Ansysでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33% 権利確定時期： 1st-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 2nd-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 3rd-年 (33.00% 年次)