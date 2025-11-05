Ansysのソフトウェアエンジニア報酬 in Pittsburgh AreaはP1のyearあたり$86KからP4のyearあたり$140Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Pittsburgh Areaパッケージ総額は$129Kです。 Ansysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
Ansysでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33% 権利確定時期： 1st-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 2nd-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 3rd-年 (33.00% 年次)