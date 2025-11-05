Ansysのソフトウェアエンジニア報酬 in IndiaはP1のyearあたり₹1.93MからP4のyearあたり₹3.9Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Indiaパッケージ総額は₹2.37Mです。 Ansysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
Ansysでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33% 権利確定時期： 1st-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 2nd-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 3rd-年 (33.00% 年次)