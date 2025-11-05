Ansysのソフトウェアエンジニア報酬 in Greater BengaluruはP1のyearあたり₹2.09MからP4のyearあたり₹4.61Mの範囲です。 yearの中央値報酬 in Greater Bengaluruパッケージ総額は₹4.84Mです。 Ansysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
会社
レベル名
経験年数
総報酬額
給与情報が見つかりません
33%
年 1
33%
年 2
33%
年 3
Ansysでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：
33% 権利確定時期： 1st-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 2nd-年 (33.00% 年次)
33% 権利確定時期： 3rd-年 (33.00% 年次)