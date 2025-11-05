企業一覧
Ansys
  • 給与
  • ソフトウェアエンジニア

  • 全ソフトウェアエンジニア給与

  • Canada

Ansys ソフトウェアエンジニア 給与 （Canada）

Ansysのソフトウェアエンジニア報酬 in CanadaはP1のyearあたりCA$79.7KからP3のyearあたりCA$117Kの範囲です。 yearの中央値報酬 in Canadaパッケージ総額はCA$108Kです。 Ansysの総報酬パッケージの基本給、株式、賞与の内訳を見る。 最終更新: 11/5/2025

平均 報酬別 レベル
報酬追加レベル比較
レベル名
総報酬
基本給
株式
ボーナス
P1
Software Engineer 1(エントリーレベル)
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
Software Engineer 2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
Senior Software Engineer
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
表示 4 その他のレベル
報酬追加レベル比較
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
インターンシップ給与

権利確定スケジュール

33%

1

33%

2

33%

3

株式種別
RSU

Ansysでは、RSUsは3年の権利確定スケジュールが適用されます：

  • 33% 権利確定時期： 1st- (33.00% 年次)

  • 33% 権利確定時期： 2nd- (33.00% 年次)

  • 33% 権利確定時期： 3rd- (33.00% 年次)



含まれる職種

バックエンドソフトウェアエンジニア

フルスタックソフトウェアエンジニア

プロダクションソフトウェアエンジニア

研究者

よくある質問

Ansys in Canadaのソフトウェアエンジニアで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬CA$138,434です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
Ansysのソフトウェアエンジニア職種 in Canadaで報告されている年間総報酬の中央値はCA$114,614です。

